Nir Dagan : « D'ici un an et demi, Arkia passera d'une flotte de zéro à cinq Airbus »

A l'occasion de la livraison du tout premier Airbus A321LR à Hambourg le 13 novembre, Le Journal de l'Aviation a pu s'entretenir avec le CEO d'Arkia Israeli Airlines, Nir Dagan, qui s'est exprimé sur les futurs développements de la compagnie, notamment la transformation prochaine de sa flotte de Boeing en flotte Airbus.



Pouvez-vous présenter rapidement Arkia ?



Arkia existe depuis 1949. Elle a été créée en tant que compagnie domestique initialement mais ces vingt dernières années nous nous sommes transformés en compagnie régulière charter. Nous vendons du fun et nous le faisons sur des vols de 40 minutes, par exemple vers Chypre, comme sur des vols plus longs, jusqu'à Amsterdam, Barcelone, Paris, Londres et tout ce qu'il y ...