Airbus livre le 1er A321LR à Arkia

L'A321LR est fin prêt pour son entrée en service. Airbus a livré le premier exemplaire de l'appareil à la compagnie israélienne Arkia, au cours d'une cérémonie organisée à Hambourg. L'appareil, immatriculé 4X-AGH, a réalisé son vol de livraison dans la foulée vers Israël.



La commande d'Arkia remonte à l'édition 2012 du salon de Farnborough. Elle portait sur quatre exemplaires de l'A321neo, dont deux en version LR. Destinés à remplacer le Boeing 757 de la compagnie et à augmenter les capacités de la flotte, ils desserviront principalement l'Europe et permettront l'ouverture de nouveaux marchés à l'est et à l'ouest. Ils seront aménagés en configuration monoclasse de 220 places (avec un pitch de 31 pouces), qui leur donneront une autonomie d'environ 3 300 nautiques (6 100 km).



Selon Airbus, l'A321LR répond à une demande de plus en plus importante des compagnies aériennes pour une augmentation du rayon d'action des appareils. Celle-ci est rendue possible grâce à la combinaison de l'augmentation de la masse maximale au décollage à 97 tonnes (au lieu de 93,5 tonnes) et l'option d'ajouter jusqu'à trois réservoirs auxiliaires de carburant. Ainsi, l'A321LR est capable de parcourir des distances allant jusqu'à 4 000 nm (avec 206 passagers).



Une autre des nouveautés ayant permis cela est le nouvel aménagement ACF (Airbus Cabin Flex, appelé à devenir standard par la suite) et la modification de la configuration des portes - notamment avec la suppression de la porte 2 avant l'aile, la mise en place d'une seule issue de secours sur l'aile et le déplacement de la porte 3 au niveau de l'arrière du fuselage avec la possibilité de la désactiver pour les cabines qui ne sont pas à haute densité.



Airbus a en effet observé une évolution des besoins des compagnies aériennes qui veulent optimiser la gestion de leurs recettes avec une segmentation cabine plus importante. « Elles veulent offrir davantage de confort à l'avant et en parallèle, le pitch se réduit à l'arrière », explique Franck Navallon, le directeur marketing du produit monocouloir d'Airbus. En témoignent les configurations adoptées par JetBlue ou American Airlines, l'une avec ses mini suites à l'avant, la seconde avec des sièges full flat.



« C'est aussi grâce à ce genre d'améliorations que le programme A321 est devenu un vrai succès. Aujourd'hui, il représente 40% de nos livraisons de monocouloirs. » Et les améliorations se poursuivront. Outre le fait que l'ACF doive devenir un aménagement standard sur A321neo, d'autres nouveautés arrivent comme les nouveaux compartiments bagages qui offriront 60% d'espace en plus, et l'adaptation du produit Airspace sur la famille A320. « C'est surtout au niveau de la cabine qu'il va y avoir des évolutions à venir. »



Par ailleurs, une nouvelle augmentation du rayon d'action est toujours à l'étude, pour un éventuel A321XLR. Elle répondrait à une demande des compagnies aériennes comme JetBlue, qui souhaite aller plus loin que la partie la plus à l'ouest de l'Europe avec ses appareils.



L'A321LR a enregistré des commandes pour 110 appareils de la part de dix clients identifiés.