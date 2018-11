Le réseau industriel du Rafale prend forme en Inde

Deux ans et presque deux mois après la signature d'un accord intergouvernemental entre la France et l'Inde pour la vente de 36 Rafale, le premier exemplaire destiné aux forces aériennes indiennes a effectué son premier vol en public, en présence notamment de la presse indienne. Première cliente militaire à l'export de Dassault en 1953, l'Inde a depuis acquis près de 450 avions de six types différents (Ouragan, Mystère IV, Alizé, Jaguar, Mirage 2000 et Rafale).



En raison de la stratégie « Make in India », soutenue par le gouvernement indien, et dans le cadre des offsets conclus lors de la signature du contrat en septembre 2016, l'avionneur de Saint-Cloud a lancé un vaste chantier d'investissements sur le territoire. Dassault ...