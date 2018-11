Accord sur la fusion des instances représentatives chez Air France

Air France a annoncé lundi la signature d'un accord pour mettre en place les comités sociaux et économiques (CSE) lors des prochaines élections professionnelles, qui se tiendront du 18 février au 11 mars. "Un accord a été signé ce jour avec la CFDT, la CFE-CGC-UNAC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA, permettant la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, issus des ordonnances Travail de 2017", a indiqué la compagnie aérienne française dans un bref communiqué. Les signataires, qui regroupent différentes catégories de personnel, "représentent 80,94% des voix exprimées en faveur des organisations syndicales représentatives aux dernières élections professionnelles", précise Air France. Le CSE fusionne les anciennes instances de représentation du personnel: les comités d'entreprise (CE), délégués du personnel (DP) et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le ministère du Travail a fait état début septembre de la création de 9.000 conseils sociaux et économiques (CSE) dans les entreprises françaises, qui ont jusqu'au 1er janvier 2020 pour les mettre en place. A Air France, les négociations sur les CSE couraient depuis juillet. Selon la direction, l'accord porte sur un nombre d'élus au niveau de ce que prévoit la loi, sauf pour le CSEC (le CSE central, qui chapeaute sept CSE d'établissements) et le CSE destiné au monde navigant (pilotes et hôtesses et stewards notamment), où le nombre d'élus est supérieur à ce que prévoit la loi. L'accord instaure par ailleurs des représentants de proximité, qui sont une option prévue par la loi. Il fait la part belle aux commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), présentes en plus grand nombre que ne l'impose le droit. FO, l'un des signataires, estime que "la volonté de la direction (de) faire fonctionner correctement les nouvelles instances sera déterminante". "Les négociateurs FO ont été au bout de la négociation pour mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social chez Air France dans le carcan imposé et destructeur des ordonnances", a souligné Christophe Malloggi, interrogé par l'AFP. Pour Farid Slimani, de l'Unsa-Sol, "comme toute nouveauté, il faut attendre de voir la mise en place". Il rappelle aussi que "cet accord est né d'une loi qui nous a été imposée et qu'il a fallu éviter la casse". La direction a également annoncé la signature d'un protocole d'accord préélectoral (avec Alter, la CAT, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA) pour des élections prévues du 18 février et 11 mars. "Ces accords constituent une nouvelle étape majeure, franchie avec une grande qualité d'échanges avec les partenaires sociaux", a réagi dans le communiqué Ben Smith, directeur général d'Air France. Après avoir arraché un accord sur la hausse générale des salaires mi-octobre, la direction mène désormais des négociations catégorielles avec ses pilotes et ses hôtesses et stewards.