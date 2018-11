Aéroports : l'Etat doit mieux encadrer les investissements étrangers, selon la Cour des comptes

L'Etat doit mieux maîtriser les investissements étrangers dans les aéroports en France et tirer les leçons de "l'échec" de la privatisation de Toulouse, remporté par un consortium chinois, recommande la Cour des comptes dans un rapport. Ce rapport sur "le processus de privatisation des aéroports de Toulouse, Lyon et Nice", dont l'AFP s'est procuré une copie lundi, intervient alors que l'Assemblée nationale a autorisé en octobre le processus de privatisation de Groupe ADP, qui gère notamment les aéroports parisiens d'Orly et de Charles-de-Gaulle. "Les cessions aéroportuaires doivent être précédées d'une réflexion de l'Etat quant à la stratégie à adopter face à certains investisseurs étatiques étrangers", souligne la Cour dans son rapport. En avril 2015, l'Etat avait vendu 49,99% du capital de la société de gestion à Casil Europe, holding français créé par le groupe d'Etat chinois Shandong High Speed Group et le fonds d'investissement hongkongais Friedmann Pacific Asset Management. Dans son rapport, la Cour des comptes critique "un acquéreur dont le profil soulève des inquiétudes" quant à "son manque d'expérience en matière de gestion aéoportuaire", "son manque de transparence financière" et ses "liens avec la puissance publique chinoise". Le processus a toutefois été "amélioré" lors des privatisations de Nice -remporté par un consortium italo-français mené par Atlantia- et de Lyon - acquis par un consortium français mené par Vinci Airports - avec des "critères de recevabilité des candidats plus exigeants" et "des exigences de transparence financière renforcées", ajoute la Cour. Les privatisations de Toulouse, Lyon et Nice "ont dégagé un produit de 2,06 milliards", précise la cour en ajoutant qu'elles "constituaient d'abord un enjeu financier pour l'Etat".