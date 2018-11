ATR et Air New Zealand veulent dessiner le futur de l'aviation régionale

Lorsque l'on parle d'avion du futur, on pense rarement à l'aviation régionale et encore moins aux turbopropulseurs, souvent étiquetés comme archaïques par le grand public du fait de leurs hélices. Cela n'empêche pourtant pas les différents acteurs de ce secteur de regarder vers l'avenir. C'est le cas du constructeur ATR et de la compagnie Air New Zealand, qui viennent d'annoncer la signature d'un partenariat le 9 novembre. Ils entendent ainsi « explorer ensemble l'écosystème du futur pour l'aviation régionale ».



L'un des axes de travail principal portera a priori sur l'amélioration de la propulsion, avec notamment l'hybride et l'électrique. Stefan Bortoli, président exécutif d'ATR, en semble convaincu : « En tant que leader du marché, ATR travaille sur les ...