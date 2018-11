Finnair va installer une Premium Economy sur sa flotte long-courrier

Finnair a décidé de moderniser ses cabines. La compagnie finnoise a annoncé le 6 novembre qu'elle allait adapter l'aménagement de sa flotte long-courrier aux attentes de ses passagers en termes de confort. Elle prévoit ainsi d'installer une nouvelle classe Premium Economy dans ses Airbus A330 et A350 à partir de 2021. Elle propose actuellement une Economy Comfort - quarante places sur A330 et 43 sur A350 - qui reprend les mêmes sièges que la classe économique mais avec davantage d'espace.



Pour le moment, seul le calendrier a été communiqué. Le premier appareil équipé de cette nouvelle Premium Economy sera mis en service au quatrième trimestre 2020 et le rétrofit du reste de la flotte se poursuivra jusqu'à la fin de 2022. En ce qui concerne le design et les services, la réflexion se poursuit.



En parallèle, Finnair a décidé de rafraîchir les cabines de sa flotte d'ATR. Les appareils sont actuellement exploités par sa filiale Norra sur le réseau intérieur, vers les Etats baltes, la Pologne et l'aéroport de Stockholm Bromma. Là encore, les détails des modifications n'ont pas été révélés, mais porteront sur tout l'environnement : sièges, revêtements, design.



Ce volet de la modernisation des services cabine arrivera plus vite que sur long-courrier. Le premier ATR rénové devrait entrer en service dès l'été 2019 et les douze ATR 72-500 seront tous dotés de leur nouvel aménagement à la fin du premier trimestre 2020.