L'A330-800 ouvre le bal des essais en vol

C'est à 14h35 que l'A330-800 MSN1888 est revenu se poser après un vol inaugural de 4h04, le 6 novembre à Toulouse-Blagnac. L'appareil est alors venu s'immobiliser devant le centre de livraisons d'Airbus, où une centaine de personnes l'attendaient dont Guillaume Faury, président d'Airbus Commercial Aircraft et futur P-DG du groupe, et Patrick du Ché, directeur des essais en vol et d'intégration. Après quelques minutes, l'équipage, composé de deux pilotes d'essais - Malcolm Ridley et François Barre - et de trois ingénieurs de vol - José Corugedo, Ludovic Girard et Catherine Schneider - est sorti sous les applaudissements.



Guillaume a salué un premier vol réussi et a félicité ses équipes, en vol comme au sol : "C'est un grand jour. ...