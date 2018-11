Vietjet confirme sa commande de 50 A321neo supplémentaires auprès d'Airbus

La compagnie low-cost Vietjet a finalisé sa commande ferme auprès d'Airbus portant sur 50 monocouloirs A321neo supplémentaires, concrétisant le protocole d'accord (MoU) révélé lors du dernier salon de Farnborough en juillet.



Le contrat a été signé aujourd'hui à Hanoï par Nguyen Thi Phuong Thao, Présidente Directrice Générale de Vietjet, et par Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, en présence de Nguyen Xuan Phuc, Premier Ministre de la République Socialiste du Vietnam, et d'Édouard Philippe, Premier Ministre de la République Française, au cours de sa visite officielle au Vietnam.



Cette commande d'A321neo est valorisée à près de 6,5 milliards de dollars au prix catalogue de l'avionneur. Le choix de la motorisation n'a pas été communiqué mais VietJet a sélectionné le PW1100G-JM de Pratt & Whitney pour motoriser ses précédents exemplaires, dont le premier a été livré en janvier 2017 (photo).



« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Vietjet et de finaliser cette nouvelle commande » a déclaré Christian Scherer. « La récente préférence de cette compagnie aérienne pour les produits Airbus, en particulier pour l'A321, témoigne du professionnalisme de Vietjet et de sa confiance envers l'A321 sur ce marché particulièrement concurrentiel. »



Ce nouveau contrat d'achat porte à 171 le nombre d'appareils de la famille A320 commandés par Vietjet, dont 46 ont déjà été livrés. Le carnet de commandes de la compagnie auprès de l'avionneur européen comprend encore 125 appareils restant à livrer, dont 120 A321neo et cinq A321ceo. La low-cost vietnamienne opère déjà avec 3 A321neo, tous exploités depuis le Vietnam.