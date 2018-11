Pologne: fin de la grève à la compagnie aérienne LOT

La direction et les syndicats de la compagnie aérienne polonaise LOT ont signé dans la nuit de mercredi à jeudi un accord mettant fin à une grève du personnel qui a provoqué l'annulation de plusieurs vols, ont indiqué les syndicats. "La grève est finie mais des négociations se poursuivent avec l'employeur", a déclaré Agnieszka Szelagowska, vice-présidente d'un des syndicats, citée par l'agence PAP. L'accord prévoit notamment le retour au travail immédiat de 67 salariés licenciés par la compagnie pour leur participation au mouvement de grève que la direction considérait comme "illégale", ainsi que la réintégration d'une responsable des syndicats dont le licenciement a été l'un des déclencheurs du mouvement social. Les discussions entre la direction et les syndicats porteront désormais sur les conditions salariales et d'emploi, les syndicats réclamant notamment le retour à la grille salariale de 2010, suspendue par la suite à cause de mauvais résultats de la compagnie. Depuis le début de la grève le 18 octobre, LOT a dû annuler plus de 200 vols, selon la compagnie. En 2017, la compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de zlotys (1,1 md EUR) et dégagé un excédent brut d'exploitation de 288 millions de zlotys (66,55 M EUR), en hausse de 57% par rapport à l'année précédente.