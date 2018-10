Les chemins de fer italiens à la rescousse d'Alitalia ?

Alors que nous sommes à la date-butoir pour le dépôt des offres d'acquisition pour Alitalia, celles-ci se font attendre. Seuls les chemins de fer italiens, Ferrovie dello Stato Italiane, ont officiellement annoncé le 30 octobre qu'ils allaient présenter une proposition pour la reprise de la compagnie italienne et de sa filiale Alitalia Cityliner. Sans plus de détails.



Le dossier reste donc encore dans le flou. Selon la presse italienne, ce projet, poussé par le gouvernement italien, impliquerait des partenariats avec un groupe italien et un autre international, issu du secteur du transport aérien. Il risque d'être difficile à réaliser car les industriels italiens ne se bousculent pas pour aller s'embourber dans le sauvetage de leur compagnie nationale. Des grands ...