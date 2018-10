Fin d'année chargée pour l'A400M

Le compte à rebours est lancé, mais les négociations patinent. L'avenant au contrat du programme A400M n'a toujours pas fait l'objet d'une signature entre les différentes parties concernées. Annoncé en février dernier, il doit permettre de remanier le contrat initial, de planifier un nouveau calendrier des livraisons (annoncé depuis 2015), ainsi qu'une feuille de route du développement et de la qualification des capacités tactiques.



L'alerte a été lancée récemment par le Délégué général pour l'armement Joël Barre, qui déclarait devant les députés que « pour ne rien vous cacher, nous constatons actuellement quelques difficultés dans la négociation entre l'OCCAr (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, NDLR) et Airbus, entre l'OCCAr et les six nations participantes ». Le communiqué d'Airbus contenant les résultats du troisième trimestre ne dit pas autre chose : « les discussions relatives à l'avenant contractuel progressent également, mais un peu plus lentement que prévu ». A tel point que le patron de l'avionneur européen Tom Enders aurait envoyé un courrier signifiant la nécessité absolue de « converger d'ici à fin novembre sur le contrat lui-même », l'objectif étant de signer l'avenant définitif au contrat avant la fin de cette année.



En revanche, motus et bouche cousue sur les points d'achoppement entre les différentes parties prenantes, sauf à lire entre les lignes du communiqué, qui indique que « des risques demeurent, notamment en ce qui concerne le développement des capacités techniques, la sécurisation de commandes suffisantes à l'export dans les temps, la fiabilité opérationnelle des avions, et tout particulièrement des moteurs, et la réduction des coûts par rapport au nouveau référentiel ». Pas des problématiques secondaires donc... même si l'avionneur annonce tout de même « des progrès tangibles en ce qui concerne les capacités militaires et le plan de livraison et de rétrofit ».



Le programme A400M fait par ailleurs l'objet d'une nouvelle révision à la hausse de la provision, qui se monte à 105 millions d'euros sur les neuf mois d'exercice pour l'année 2018, « essentiellement en raison de l'évolution anticipée des prix », explique Airbus. Le premier semestre avait provisionné 98 millions d'euros sur le programme, ce sont donc 7 millions qui viennent s'ajouter à la facture totale. Celle-ci avait gonflé en 2017, avec l'annonce d'une provision de 1,3 milliard d'euros. Évalué initialement à 20 milliards d'euros, le programme devrait être en passe de dépasser les 30 milliards d'euros, conséquence des charges supplémentaires accumulées depuis 2003. Selon un rapport du Sénat sur le Projet de loi de finances 2018, le coût du programme pour la France s'élèverait à 9,5 milliards d'euros (« aux conditions économiques de 2017 »).



Concernant des crédits de paiement pour la France, Joël Barre indiquait aux députés qu'une partie des paiements ont été reportés, « pour l'inciter [Airbus] à redresser le programme A400M le plus rapidement possible ». Une mesure qui n'est à priori pas du goût de l'avionneur, qui a fait part de son mécontentement, comme le révèle le DGA : « pour ne rien vous cacher, Airbus trouve que nous avons reporté les paiements un peu trop dans le futur et que nous ne la payons pas assez aujourd'hui ». Sans doute de quoi donner du grain à moudre au dernier round des négociations.