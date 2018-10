La préservation du patrimoine aéronautique récompensée

La première était la Coupe GIFAS, représentée par le Général Pierre Bourlot, Délégué Général du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) qui a été attribué à l'association Les Casques de Cuir pour la longue restauration du Corsair F4U-5N immatriculé F-AZEG.



Le deuxième trophée était la Coupe AIRitage, représentée par Philippe Lemasson, Directeur du Marketing et de la Communication d'Airbus, et remise à Yves Soudit (association DEDALE) pour la restauration du planeur Castel C-311 P n°18/289 immatriculé F-CBYE. Ce très rare rescapé (seul 45 ont été produits) a revolé le 7 avril dernier à Paray-le-Monial après plus de 53 ans d'immobilisation suite à un atterrissage raté... en 1965.



L'association AIRitage, qui oeuvre à la sauvegarde du patrimoine de l'Aérospatiale, de Matra et d'Airbus, récompense ainsi 3 ans de restauration qui ont permis à ce rare C-311 P d'être aussi le seul exemplaire à pouvoir voler. Pour rappel, les planeurs Castel furent construits par Fouga, société qui un jour sera reprise par Potez à Aire-sur-l'Adour et qui s'associera à l'Aérospatiale pour le programme Magister.



Enfin, la troisième coupe était la Coupe Fondation Saint-Exupéry représentée par Olivier d'Agay, Directeur de la Fondation Saint-Exupéry pour la Jeunesse, et remise à l'association Les Alouettes du lycée professionnel Aristide Briand au Blanc-Mesnil pour la restauration de la Gazelle 342L n°1117.





Image © Yves Soudit

