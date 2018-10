Delta Air Lines reçoit son 1er Airbus A220

CSALP a célébré la livraison du premier A220-100 à Delta Air Lines le 26 octobre à Mirabel. Celle-ci devient donc la quatrième compagnie au monde à réceptionner l'ex-CSeries et est prête à devenir l'opératrice de lancement de l'appareil en Amérique. Les premiers vols sont prévus pour le 31 janvier, avec des appareils basés à LaGuardia qui relieront initialement New York à Boston et Dallas.



Ed Bastian, le CEO de Delta Air Lines, a affirmé que « l'A220 sera la pierre angulaire de [la] croissance future du réseau domestique ». Il sera en priorité affecté à des routes très demandées par les voyageurs d'affaires. Aménagé avec 109 places, il abrite douze fauteuils de classe affaires, quinze de Comfort+ et 82 de classe économique, dispose d'écrans tactiles individuels et propose une connexion wifi en 2Ku.



Delta est en train de renouveler sa flotte afin de remplacer 20% de ses appareils les plus anciens d'ici 2020 - notamment à l'aide de 737-900ER, d'A321 et prochainement d'A321neo, ainsi que d'A330-900 et d'A350 sur le long-courrier.



L'A220 va désormais rester à Atlanta pour de nouveaux travaux préparatoires et pour permettre à la compagnie de former ses équipages.