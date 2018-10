Un Boeing 737 MAX 8 de Lion Air s'abîme en mer de Java

Un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie low-cost indonésienne Lion Air s'est abimé en mer de Java seulement 13 minutes après son décollage de Jakarta le 29 octobre à 6h20 du matin heure locale.



L'appareil, qui assurait le vol JT610 à destination de Pangkal Pinang, transportait 181 passagers et 8 membres d'équipages. Trois personnels de cabine en formation et un technicien figuraient aussi parmi les passagers.



Ce Boeing 737 MAX 8, immatriculé PK-LQP (L/N 43000) avait été livré neuf à Lion Air le 13 août dernier. Il était entré en service deux jours plus tard. La compagnie indonésienne a précisé que le commandant de bord comptait 6 000 heures de vol et le copilote plus de 5 000 heures.



Selon les premières informations disponibles, l'appareil n'a jamais dépassé l'altitude de 5 400 pieds. L'équipage aurait également demandé à revenir se poser sur l'aéroport de Soekarno-Hatta peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien.



Lion Air alignait 11 Boeing 737 MAX 8 avant cette tragédie. Il s'agit par ailleurs du tout premier accident impliquant la dernière génération de 737 de Boeing.