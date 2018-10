Rolls-Royce annonce des retards dans la livraison de Trent 7000 à Airbus

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a annoncé vendredi d'importants retards dans la livraison de moteurs Trent 7000 devant équiper le long-courrier d'Airbus A330neo, sans impact toutefois sur ses objectifs financiers. Cette information a été révélée en fin de matinée par l'agence Bloomberg, ce qui a immédiatement fait plonger le cours de Rolls-Royce de plus de 14% à la Bourse de Londres. Vers 13H00 GMT, il redressait la barre et ne perdait plus que 4,47% à 833,00 pence. Rolls-Royce confirme dans un communiqué qu'il s'attend à livrer moins de moteurs Trent 7000 que prévu au quatrième trimestre de cette année, en raison de "problèmes dans la première phase de montée en cadence de la production". Alors qu'il comptait en livrer 550 en 2018, il ne sera en mesure d'en fournir finalement qu'environ 500. Rolls-Royce dit regretter l'impact de ces retards sur ses clients, en particulier l'avionneur européen Airbus. "Nous continuons à travailler étroitement avec Airbus et nos clients sur les détails du calendrier des livraisons", souligne le groupe britannique. Ces retards pourraient compliquer la tâche d'Airbus, qui avait indiqué en juillet vouloir accélérer ses livraison d'avions pour atteindre son objectif de 800 avions livrés en 2018 tous types confondus. Il avait toutefois prévenu que ce serait difficile en raison des problèmes liés aux moteurs de l'A320. De son côté, Rolls-Royce s'est voulu rassurant sur l'impact financier de ses problèmes sur le Trent 7000 et a maintenu ses objectifs pour 2018, annoncés en août. Il vise un bénéfice opérationnel ajusté compris entre 300 et 500 millions de livres (338 et 564 millions d'euros) et un flux de trésorerie entre 350 et 550 millions de livres.