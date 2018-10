La première année du MRTT

A peine livré, et réceptionné en grande pompe le 19 octobre dernier sur la BA 125 d'Istres, le premier A330 MRTT de l'armée de l'air va entamer une série d'expérimentations, d'une durée d'environ douze mois afin de décrocher à l'automne prochain une première capacité opérationnelle. « Cette première capacité opérationnelle ne concernera pas uniquement l'avion, mais également les équipages et les mécaniciens, pour démontrer que nous sommes capables d'effectuer une mission de dissuasion en autonomie », nous confiait récemment un des premiers pilotes formés.



Au programme des prochains mois, environ 600 heures de vol, 750 points d'expérimentations et 28 profils de mission. « Il s'agira de tester l'ensemble des profils, de voir ce qui va, ce qui ne va ...