La Belgique monte à bord du F-35

Le gouvernement belge a tranché, et officialisé une décision pressentie de longue date : les forces aériennes belges seront dotées de F-35. Le chasseur de Lockheed Martin a donc remporté la compétition, face à l'Eurofighter et à la proposition intergouvernementale de la France avec le Rafale. La Belgique suit ainsi les orientations prises par d'autres pays européens, qui ont également remplacé leur F-16 par du F-35, à l'image de la Norvège et du Danemark, mais surtout des Pays-Bas, pays frontalier avec lequel Bruxelles souhaite renforcer la coopération dans la Défense - et en particulier dans le domaine de l'aérien.



L'appel d'offres avait été lancé en mars 2017 et était estimé à 3,6 milliards d'euros, pour l'acquisition de 34 nouveaux avions de combat pour remplacer la flotte de 54 F-16. Parmi les critères pondérés et pris en compte pour le choix final, le gouvernement belge avait mis en avant le coût (33%), les capacités opérationnelles (21%) et la coopération militaire/les partenariats (16%).



La France avait décidé début septembre 2017 de ne pas participer directement à l'appel d'offres, mais de proposer un accord de gouvernement à gouvernement, comportant, outre les Rafale, des propositions de coopération accrue dans le domaine militaire, « bien au-delà des seuls équipements militaires ».



Le cahier des charges affiche un objectif de 7 950 heures de vol par an pour l'ensemble de la flotte, avec un pic pouvant aller jusqu'à 9 150 heures de vol en cas d'opérations extérieures. Le taux de disponibilité visé est de 70%. Le calendrier prévisionnel prévoit des livraisons à partir de 2023, une capacité opérationnelle basique en 2025 pour la QRA (« quick reaction alert), une capacité opérationnelle initiale en 2027 et une pleine capacité opérationnelle à l'horizon 2030.