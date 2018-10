Air France: la direction va ouvrir en novembre des négociations avec les personnels navigants

La direction d'Air France a annoncé mercredi l'ouverture début novembre de « négociations catégorielles avec ses personnels navigants », qui succéderont à l'accord sur les salaires pour toutes les catégories de personnel de la compagnie aérienne signé vendredi dernier. Les négociations « avec les syndicats représentatifs des pilotes débuteront le 5 novembre », tandis que celles « avec les syndicats représentatifs des personnels navigants commerciaux » (PNC, hôtesses et stewards, ndlr) vont commencer « le 7 novembre », précise Air France dans un communiqué. « Air France poursuit le dialogue avec ses partenaires sociaux » et ces « négociations spécifiques » seront menées « dans le respect du cadre légal », souligne la compagnie. Vendredi dernier, un accord proposé par la direction et prévoyant une hausse générale des salaires portant sur les années 2018 et 2019 pour tous les personnels d'Air France, a été validé par une majorité de syndicats représentatifs de la compagnie aérienne. Cet accord, signé après des mois de conflit sur cette question des salaires, prévoit notamment une augmentation rétroactive de 2% au 1er janvier 2018, puis une revalorisation de 2% au 1er janvier 2019. Parmi les syndicats représentatifs non signataires de l'accord figurent la CGT et le SNPL, premier syndicat de pilotes au sein de la compagnie. Le SNPL Air France a conditionné sa signature à l'issue des négociations propres aux pilotes, avait expliqué son président, Philippe Evain, vendredi à l'AFP. Son syndicat a besoin d'une « photographie complète » de la situation, avait-il indiqué.