Pratt & Whitney remet le cap sur l'Europe

Pendant de longues années, l'Europe s'est avérée être un marché peu favorable à Pratt & Whitney. Si l'on excepte les résultats de sa branche canadienne et ses coopérations au sein d'Engine Alliance (GP7200) et d'International Aero Engines (V2500), la part du motoriste américain dans la flotte installée sur le Vieux Continent n'a cessé de diminuer au gré du retrait des JT8D et JT9D et du recul progressif du PW4000 face au Trent 700 de Rolls-Royce et au GE90 de GE Aviation. Une tendance qui semble aujourd'hui révolue avec sa famille de turbofans à réducteur (GTF) PW1000G, identifiée aussi sous le nom PurePower.



Avec le PW1100G sur A320neo, le PW1200G sur MRJ, le PW1400G sur MC-21, le PW1500G sur ...