Small Planet Airlines UAB s'engage à son tour dans une restructuration

La compagnie lituanienne Small Planet Airlines subit la faiblesse de ses consoeurs allemande et polonaise. Elle a annoncé le 24 octobre qu'elle s'engageait à son tour dans une restructuration, sous la réglementation lituanienne, pour protéger ses activités des difficultés financières des deux autres compagnies. Elle souligne que ses opérations continuent normalement.



En revanche, elle a été obligée de passer les services qu'elle a rendus à Small Planet Germany et Small Planet Poland au compte de pertes et profits, puisqu'elles sont également en restructuration. Par ailleurs, elle a été exposée à leurs dettes en tant que garant et pourrait donc avoir à les honorer. Or, elle a besoin de temps pour cela.



« Il y a une différence majeure entre la restructuration des compagnies polonaise et allemande et celle en Lituanie », rassure Kristijonas Kaikaris, le CEO de l'opérateur balte. « Small Planet Airlines en Pologne et en Allemagne étaient déficitaires alors que Small Planet Airlines Lithuania a de nouveau un bénéfice opérationnel cette année. [...] Trouver un nouvel investisseur est vital pour les restructurations en Allemagne et en Pologne alors que la compagnie lituanienne peut survivre sans. » Elle n'exclut pas cette option toutefois, qui lui permettrait d'accélérer le processus.



Small Planet Airlines Lithuania devrait publier un bénéfice opérationnel de 3,4 millions d'euros en 2018. Elle devrait également enregistrer une croissance de près de 20% de son chiffre d'affaires à plus de 122 millions d'euros. Elle exploite huit A320, dont deux sont basés à Vilnius, un à Billund, deux au Cambodge et deux au Vietnam, où ils ont été loués à un nouveau partenaire, Bamboo Airways.