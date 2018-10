Le gouvernement lance le programme du prochain porte-avions français

La ministre des Armées Florence Parly a annoncé mardi le lancement du programme du futur porte-avions qui succèdera au Charles-de-Gaulle afin d'assurer l'autonomie stratégique de la France sur les mers, avec une phase d'études de 18 mois, lors du salon Euronaval au Bourget. "Le Charles-de-Gaulle aura besoin d'un successeur", a déclaré Florence Parly, devant la presse. "C'est pourquoi je suis très fière, aujourd'hui, ici, au Bourget, lors de ce salon d'Euronaval, de lancer officiellement le programme de renouvellement de notre porte-avions." "Cette étape numéro un qui se lance aujourd'hui, c'est la phase d'étude", a-t-elle précisé. "Il s'agit de déterminer ensemble ce que nous voulons et comment nous le voulons pour notre futur porte-avions". D'un montant de 40 millions d'euros, la phase d'études qui s'achèvera en 2020, doit permettre d'établir l'architecture du futur porte-avions, et de poser les bases de l'organisation industrielle nécessaire pour le bâtir dans les délais et les coûts. La France appartient au club très fermé des pays disposant de porte-avions, ce qui lui garantit une autonomie stratégique sur les mers et la dote d'un outil de puissance militaire et diplomatique. Mais le Charles-de-Gaulle, qui a été engagé sur plusieurs théâtres d'opérations, de l'Afghanistan à la Libye en passant par les frappes contre le groupe Etat islamique, a vocation à terminer sa vie active autour de 2040. Le navire-amiral de la marine française subit depuis début 2017 à Toulon une vaste rénovation, longue de 18 mois, qui doit lui donner une seconde vie pour les 20 prochaines années. Cette phase d'étude servira à examiner les menaces que le futur porte-avions devra affronter et les missions qu'il devra accomplir, mais aussi à déterminer ses caractéristiques et notamment sa capacité d'accueillir l'avion de combat du futur, le Scaf, lancé en coopération avec l'Allemagne en 2017. La phase sera mise à profit également pour étudier son mode de propulsion, nucléaire ou classique, et les nouvelles technologies qu'il sera capable d'accueillir, notamment les catapultes électromagnétiques, déjà utilisés par la marine des Etats-Unis. Le Charles-de-Gaulle, à propulsion nucléaire, est doté de catapultes à vapeur pour les avions en phase de décollage. Enfin, cette période d'études permettra de sélectionner les innovations à installer à bord du futur bâtiment. "Faisons de ce porte-avions une véritable base avancée de notre marine, aiguillon de notre innovation", a déclaré Mme Parly. - Présence à la mer - Ce porte-avions de nouvelle génération devrait rester en service jusqu'en 2080. Selon le mode de propulsion choisi, il pourrait commencer à être utilisé avant le retrait du Charles-de-Gaulle. Un navire à propulsion conventionnelle pourrait être prêt trois ans avant un bâtiment à propulsion nucléaire, fait-on valoir à l'Hôtel de Brienne. Et si cette dernière est plus chère d'environ 15 à 20%, elle permet d'avoir un navire en permanence à la mer en dehors des grandes rénovations, tous les dix ans. Car l'immobilisation depuis 2017 du Charles-de-Gaulle, qui prive le chef de l'Etat de cet outil de souveraineté nationale, a relancé le débat sur l'opportunité pour la France de disposer d'un second porte-avions. Florence Parly a indiqué que cette question n'était pas tranchée, et lui a donné une dimension européenne. "Nous pourrons déterminer aussi le nombre d'unités dont la France et l'Europe auront besoin à terme", a-t-elle déclaré. "Ne mettons pas la charrue avant les boeufs, le temps est à la conception, et pas encore à déterminer combien de navires sont nécessaires", a-t-elle souligné. Le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Christophe Prazuck, défend cette "ambition" de disposer de deux bâtiments, qui permettrait d'assurer une permanence à la mer. Il fait notamment valoir qu'avant 1997, la marine disposait du "Foch" et du "Clémenceau". Les coûts fixes liés à la construction d'un premier porte-avions ne s'appliqueraient pas à un second bâtiment, reconnaît-on au ministère des Armées. Reste le coût, entre 5 et 7 milliards d'euros selon les architectures, estiment les experts. La France, qui part seule pour l'heure, pourrait le mener à bien en coopération, avec l'Allemagne voire avec l'Inde, un partenaire stratégique de la France et qui a également un projet de porte-avions. Florence Parly a également annoncé la commande de pétroliers ravitailleurs de la marine nationale (FLOTLOG) en coopération avec l'Italie dans le cadre du rapprochement entre Naval Group et l'italien Fincantieri. dlm/fka/mcj