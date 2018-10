Besoa Razafimaharo : « Air Madagascar n'est plus la même qu'il y a un an »

Cela fait maintenant un an qu'Air Madagascar est liée à Air Austral par un partenariat stratégique. Le plan de redressement bat son plein, la flotte va être rapidement et profondément remaniée mais la compagnie doit encore se battre, notamment contre la concurrence d'Ethiopian Airlines. Besoa Razafimaharo, le directeur général d'Air Madagascar, nous expose les enjeux auxquels il doit faire face.



Dans quelle situation se trouvait Air Madagascar avant le partenariat avec Air Austral ?



J'ai travaillé pour Air Madagascar de 1976 à 2000. J'ai commencé comme ingénieur et j'ai gravi les échelons, aux opérations aériennes, à la direction financière, la direction industrielle et j'ai fini directeur général d'Air Madagascar de 1996 à 2000. A l'époque, il existait déjà ...