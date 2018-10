Dassault en dit plus sur le système d'inertage des réservoirs du Falcon 6X

On en sait plus sur le nouveau système d'inertage des réservoirs de carburant du Falcon 6X de Dassault Aviation. Olivier Villa, le directeur général des Avions Civils de l'avionneur a en effet présenté à la NBAA une image du générateur de gaz inerte OBBIGS (On Board Inerting Gas Generation System) qui viendra équiper le nouveau biréacteur d'affaires à large cabine, une première dans l'aviation d'affaires.



Ce système permet d'appauvrir en oxygène l'air qui vient remplacer le carburant dans les réservoirs au fur et à mesure du déroulement du vol, réduisant ainsi les risques d'explosion.



L'OBBIGS du Falcon 6X génèrera ainsi un gaz inerte ne comprenant que 5% de dioxygène, le mélange étant en retour enrichi en azote. Le prélèvement s'effectuera au niveau du piquage d'air sur les moteurs (bleed air).



Olivier Villa a par ailleurs précisé que le l'OBBIGS du Falcon 6X sera fourni par Safran, désormais propriétaire de l'activité « Fuel & Inerting Systems » de Zodiac Aerospace.



Dassault Aviation était déjà un précurseur dans l'aviation d'affaires en venant sécuriser l'alimentation des moteurs par une pressurisation des réservoirs de sa gamme.