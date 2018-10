Première étape pour les essais en mer de l'aéronavale britannique

Les deux F-35B embarqués à bord du porte-avions HMS Queen Elizabeth ont achevé une première phase d'essais à la mer le 16 octobre dernier (« developmental testing - 1 »). Il s'agissait notamment de pouvoir générer assez de données pour valider la capacité d'intégration des chasseurs de Lockheed Martin sur le porte-avions britannique.



Pour cette première étape, les équipages ont réalisé 38 vols et effectué 98 pontées, dont 96 appontages verticaux et deux appontages courts, dont le premier a été effectué le 13 octobre dernier. Les équipages ont également procédé à de premiers largages de bombes, des GBU-12 Paveway II. La prochaine phase d'essais, qui devrait débuter à la fin du mois, comprendra entre autres des vols de nuit



Le HMS Queen Elizabeth a appareillé le 18 août dernier de Portsmouth, pour une campagne d'essais à la mer, dont presque trois mois d'essais en vol pour les F-35B, dont le planning initial prévoit 500 décollages et appontages. Ce déploiement a également permis au porte-avions d'effectuer sa première traversée transatlantique pour rejoindre la côte est des États-Unis.



Les vols d'essais opérationnels sont prévus pour 2019, le premier déploiement opérationnel est quant à lui attendu pour 2021. A l'heure actuelle, Lockheed Martin a déjà livré seize F-35B aux forces armées britanniques.