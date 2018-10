Pas de croissance pour Aeromexico en 2019

Aeromexico ne fera que défendre ses positions en 2019. La compagnie mexicaine a annoncé que pour la première fois depuis 2009, elle ne prévoyait aucune croissance de ses capacités pour l'année prochaine. Pour le moment, son offre reste stable par rapport à 2018 mais elle souligne qu'elle a toujours la flexibilité nécessaire pour réviser de nouveau son offre, à la hausse comme à la baisse.



Le contexte dans lequel elle évolue est en effet particulièrement difficile pour la compagnie, qui souffre de la hausse du prix du carburant et d'une situation de surcapacité sur ses marchés. Si son résultat opérationnel est encore positif pour le moment sur 2018, Aeromexico souligne que son résultat net traduit des pertes.



C'est pourquoi elle a décidé de restructurer ses opérations. Elle va retirer trois Embraer 170 et deux 737-700 du service, en conséquence de quoi son réseau va s'appauvrir de neuf lignes.



Aeromexico précise que 2018 a été l'une des années les plus difficiles de la dernière décennie pour le Mexique. Sur six mois, les quatre plus importantes compagnies du pays ont enregistré une perte opérationnelle de 84 millions de dollars.