Avion de combat du futur: Airbus veut un leadership sur le Scaf

Le patron d'Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, a plaidé pour un « leadership » d'Airbus sur le système global qui gérera l'ensemble des éléments associés au Scaf, le projet franco-allemand d'avion de combat du futur, dans un entretien à LaTribune.fr. Le système de combat aérien du futur (Scaf), lancé par Paris et Berlin en juillet 2017, est la pièce maîtresse de la stratégie franco-allemande pour assurer la souveraineté européenne en matière de défense. Il s'agit d'un système complet associant, outre un avion de combat, un drone Moyenne altitude longue endurance (Male), un système de commandement et d'observation aéroporté, des systèmes au sol, ou encore des patrouilles maritimes, à l'horizon 2040. Les deux capitales ont convenu que l'avion serait développé sous leadership Dassault, tandis que le drone Male le serait avec leadership Airbus. « Sur le futur avion de combat, nous sommes prêts à travailler avec Dassault, avec un leadership de ce dernier », a déclaré M. Hoke dans cet entretien publié jeudi. « Il faut poursuivre dans l'ambition et la construction du projet jusqu'au Scaf dans sa globalité, car c'est plus qu'un avion », a-t-il poursuivi. Pour le système global, « nous pensons que cela serait bien pour le développement du projet et son équilibre qu'Airbus prenne le leadership », a-t-il indiqué. Pour autant, « avoir le leadership ne signifie pas qu'Airbus va faire tout, tout seul », a-t-il assuré. Selon M. Hoke, aucun contrat n'a encore été signé. « Nous sommes en train de préparer la définition de l'EuroMale. Nous voulons commencer la phase de développement au plus tard au troisième trimestre 2019, puis lancer la phase de production et l'entrée en service », a-t-il dit. Selon lui, Airbus travaille déjà avec les grands partenaires français et allemands autour de ce projet, Thales, Hensoldt, MBDA.