Philippe Mhun, Airbus : « L'objectif est d'avoir 100 compagnies et 10 000 avions connectés à Skywise fin 2019 »

Dans le cadre du salon MRO Europe se déroulant à Amsterdam les 17 et 18 octobre, Le Journal de l'Aviation a pu rencontrer Philippe Mhun, le directeur général de l'activité Services d'Airbus, qui s'est exprimé sur Skywise et ses développements.



Où en êtes-vous dans le déploiement de Skywise ?



Aujourd'hui, nous avons 29 compagnies clientes de Skywise. Vingt-huit d'entre elles utilisent la plateforme Core, c'est-à-dire le « data lake » dans lequel peuvent être téléchargées les données avions et qui fournit la fonctionnalité d'éditer des tableaux de bord relativement synthétiques. Ensuite, nous avons 28 compagnies utilisatrices de la solution Reliability Services, qui est un degré ultérieur et qui leur permet de faire le lien entre un certain nombre ...