United Airlines affiche des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre

United Continental, maison mère d'United Airlines, a enregistré un bond de presque 30% de son bénéfice net au troisième trimestre, des résultats meilleurs qu'attendu malgré les prix du kérosène et les intempéries. Le bénéfice net a atteint 836 millions de dollars sur le trimestre, contre 645 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action, référence en Amérique du Nord, est ressorti à 3,06 dollars, mais les tempêtes tropicales ont effacé 7 cents de profits par action au cours du trimestre. Les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 3,07 dollars. Le PDG de la compagnie, Oscar Munoz, s'est félicité d'une "performance trimestrielle éblouissante", qui a vu le chiffre d'affaires grimper de 11,2%, à 11 milliards de dollars, plus que ce qu'attendait Wall Street, l'entreprise ayant réussi à "plus que compenser" la forte hausse du fuel. Sur l'ensemble de l'année, la compagnie aérienne compte récupérer 90% de la hausse du prix du kérosène, qui se traduit par un surcoût de 2,5 milliards de dollars par rapport à 2017, précise le communiqué. United Continental a payé le gallon (3,8 litres) de kérosène 2,32 dollars, contre 1,70 lors du troisième trimestre 2017, un bond de 36,5%. La solide performance trimestrielle s'explique notamment par une hausse du PRASM (revenu par passager par siège disponible et par mile parcouru, un des indicateurs de la rentabilité), qui a grimpé de 6,1% sur un an. A Wall Street, le titre gagnait de plus de 5% vers 20H50 GMT, les investisseurs semblant apprécier également le fait que le PDG s'est dit "plus à l'aise que jamais" avec les prévisions de bénéfices ambitieuses affichées pour 2020 entre 11 et 13 dollars par action. Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise table sur un bénéfice par action compris entre 8 et 8,75 dollars, là où Wall Street attend en moyenne 8,15 dollars.