MRO Europe : Safran Nacelles et Lufthansa Technik s'allient dans la maintenance

La coopération entre OEM et société de MRO n'est pas une légende. Safran Nacelles et Lufthansa Technik ont ouvert conjointement le salon MRO Europe (qui se tient actuellement à Amsterdam) avec l'annonce d'un accord de collaboration dans le domaine de la maintenance des nacelles d'Airbus A320 motorisés par LEAP. Le but est d'apporter une plus grande flexibilité des services et d'en réduire les coûts.



Dans les faits, cette coopération se fera en amont de la phase de réparation, au sein des équipes d'ingénierie. Lorsqu'une défaillance sera identifiée, les ingénieurs de Lufthansa Technik et de Safran Nacelles travailleront ensemble au développement d'une solution de réparation. « On sait que l'avion sera un succès donc il nous faut les meilleures solutions ...