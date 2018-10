L3 et Harris donnent naissance à L3 Harris Technologies

Nouvelle fusion dans le monde de l'industrie de Défense, qui ne cesse de se consolider - en particulier aux États-Unis. L3 Technologies et Harris Corporation vont fusionner en une seule entité, L3 Harris Technologies, qui devrait se hisser à la sixième place des industriels de Défense américains - derrière Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon et General Dynamics. Les industriels prévoient un chiffre d'affaires conjoint d'environ 16 milliards de dollars. Cette opération devrait être validée pour la mi-2019 et va donner naissance à un conglomérat solide dans le domaine de l'optronique et l'électronique de Défense.



Avec un CA à 10 milliards de dollars, L3 est spécialisé dans les systèmes de communication sécurisés, de défense antimissile et de guerre électronique. Harris intervient davantage dans les architectures systèmes et les systèmes de drones et affiche un CA de 6 milliards de dollars.



La gouvernance des deux premières années suivant la fusion prévoit que c'est l'actuel CEO d'Harris, William Brown, qui sera à la tête de la nouvelle entité, tandis que le PDG de L3 Christopher Kubasik assurera le poste de COO. La troisième année, William Brown prendra le titre de président exécutif, tandis que Christopher Kubasik reprendra le poste de directeur général. Le siège sera situé à Melbourne, en Floride, où se trouve déjà celui de Harris.