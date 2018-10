La coentreprise entre Boeing et Adient dans les sièges avions est opérationnelle

Adient Aerospace est désormais une réalité. La coentreprise créée par Boeing et Adient en 2017 a obtenu les autorisations nécessaires pour concevoir, produire et vendre des fauteuils d'avions aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing. Elle travaille actuellement au développement d'un portefeuille de sièges pour les appareils neufs et le rétrofit d'appareils plus anciens.



Son objectif initial est de développer une gamme de fauteuils affaires pour gros-porteurs. Lancé dès l'annonce du rapprochement, ce travail est réalisé au sein des installations de l'industriel allemand, à Kaiserslautern. Mais ses ambitions vont au-delà et un représentant d'Adient nous avait confirmé en avril qu'Adient Aerospace souhaitait répondre aux besoins dans toutes les classes, sur tous les types d'avions et pour tous les secteurs.



Adient Aerospace pourra s'appuyer pour cela sur l'expertise de sa maison-mère dans la production de fauteuils automobiles. Adient souhaite transposer son savoir-faire de ce domaine vers l'aéronautique et proposer des fauteuils plus faciles à installer, à manipuler et à entretenir. La société ne voit pas de défis majeur en termes de délais de production, les volumes étant bien moindre que dans l'automobile. En revanche, il voit un vrai intérêt à se positionner sur le marché, dont le chiffre d'affaires représente aujourd'hui 4,5 milliards de dollars annuels mais qui devrait atteindre les 6 milliards de dollars annuels en 2026.



A noter qu'un centre de services clients a également été ouvert à Seattle. Des prototypes ont été présentés depuis plusieurs mois à de potentiels acheteurs afin d'affiner les caractéristiques des fauteuils en fonction des besoins des compagnies.