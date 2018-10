Avec Affinity, GE Aviation crédibilise un peu plus le jet supersonique AS2 d'Aerion

Une nouvelle famille de réacteurs, baptisée « Affinity » est donc à l'étude, avec un calendrier compatible avec celui d'Aerion, c'est-à-dire avec un premier vol de l'AS2 prévu pour 2023. Selon GE Aviation, Affinity sera un turboréacteur à deux arbres et à double fan, contrôlé par un FADEC (Full Authority Digital Engine Control) de nouvelle génération.



Il a été étudié pour offrir de bonnes performances en vol subsonique (au-dessus des terres) et supersonique (au-dessus des zones océaniques ou désertiques) et GE Aviation promet qu'il ne sera pas nécessaire de modifier la réglementation en vigueur. Mieux, le nouveau moteur répondra même aux exigences les plus strictes en matière de bruit en vol subsonique à basse altitude (Phase 5 FAA).



L'architecture à double soufflante permettra au réacteur Affinity de bénéficier d'un taux de dilution record pour un moteur supersonique, avec des performances optimisées sur l'ensemble de l'enveloppe de vol. Le plafond opérationnel sera de 60 000 pieds. GE Aviation table d'abord sur une vitesse supersonique de Mach 1.4 mais des évolutions futures d'Affinity pourront le rendre compatible avec des vitesses plus importante (Mach 1.8) et pour des plateforme de plus grande dimension.



Le motoriste américain précise aussi que le réacteur bénéficiera d'une chambre de combustion disposant de revêtements avancés pour un fonctionnement continu à grande vitesse. Il fera aussi appel à la fabrication additive pour gagner en masse.



La phase de conception détaillée du premier membre de la famille Affinity est annoncée pour 2020, date à laquelle le motoriste pourra commencer à produire les premières pièces.





