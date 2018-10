Embraer lance les Praetor 500 et Praetor 600

Embraer met particulièrement l'accent sur les avancées en termes de rayon d'action. Ainsi, le Praetor 600 se veut l'appareil au plus long rayon d'action dans la catégorie super-midsize, capable de parcourir 7 223 km (3 900 nm) avec quatre passagers à son bord. Le Praetor 500 est, lui, capable de voler sur 6 019 km (3 250 nm).



© Embraer Les industriels deviennent maîtres dans l'art de ménager l'effet de surprise, dans l'aviation d'affaires. Après Gulfstream et ses G500 et G600, Bombardier et Rolls-Royce avec les Global 5500 et 6500, c'est Embraer qui a réussi à étonner le 14 octobre avec le lancement de deux nouveaux jets d'affaires dans les catégories intermédiaire et super-intermédiaire auxquelles appartiennent les Legacy : le Praetor 500 et le Praetor 600. Les appareils seront exposés sur le statique du salon NBAA-BACE qui se tient à Orlando du 16 au 18 octobre.Embraer met particulièrement l'accent sur les avancées en termes de rayon d'action. Ainsi, le Praetor 600 se veut l'appareil au plus long rayon d'action dans la catégorie super-midsize, capable de parcourir 7 223 km (3 900 nm) avec quatre passagers à son bord. Le Praetor 500 est, lui, capable de voler sur 6 019 km (3 250 nm).Embraer met particulièrement l'accent sur les avancées en termes de rayon d'action. Ainsi, le Praetor 600 se veut l'appareil au plus long rayon d'action dans la catégorie super-midsize, capable de parcourir 7 223 km (3 900 nm) avec quatre passagers à son bord. Le Praetor 500 est, lui, capable de voler sur 6 019 km (3 250 nm).En cabine, un panneau exclusif (l'Upper tech panel) affiche des informations de vol et offre des fonctions de gestions de la cabine qui peuvent également être disponibles sur les appareils mobiles des passagers grâce à la solution Ovation Select d'Honeywell. Une connectivité en bande Ka sera proposée en partenariat avec ViaSat et Gogo.Par ailleurs, les passagers pourront bénéficier d'une altitude cabine limitée à 5 800 pieds dans le nouvel environnement Bossa Nova dessiné par les équipes de l'avionneur brésilien. Le Praetor 500 dispose de quatre fauteuils inclinables qui peuvent se transformer en deux lits plats, d'une cuisine à l'avant, d'un cabinet de toilette à l'arrière et d'un espace bagage accessible en vol. Le Praetor 600 accueille huit fauteuils, qui offrent les mêmes possibilités.Les Praetor sont dotés de la suite avionique Pro Line Fusion de Rockwell Collins, dotée de plusieurs nouveautés comme un radar météo à profil vertical, un système ADSB-IN permettant une meilleure conscience de la situation et une capacité de prédiction du cisaillement du vent. Cette mise à jour de la suite avionique sera également disponible sur les Legacy.Les Praetor sont actuellement en développement mais deux prototypes de Praetor 600 et le premier avion conforme à la production en série volent déjà, tandis que le premier exemplaire de Praetor 500 conforme à la production en série est en campagne de maturité. Ils devraient respectivement entrer en service au deuxième et au troisième trimestre 2019.