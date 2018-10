Kuwait Airways reprend le titre de cliente de lancement de l'Airbus A330-800

Airbus a annoncé que Kuwait Airways avait signé un accord d'acquisition pour huit A330-800. Ce faisant, elle devient la nouvelle cliente de lancement de l'appareil.



Cet accord était attendu, Yousef Al-Jassim, le président de la compagnie, ayant annoncé au début du mois qu'il comptait commander davantage d'Airbus. Les appareils viennent s'ajouter aux quinze A320neo et dix A350-900 que Kuwait Airways attend déjà dans le cadre de son plan de renouvellement et d'expansion et qui devraient être livrés à partir de l'année prochaine.



Kuwait Airways souhaite même aller plus loin : « notre relation avec Airbus va au-delà de la simple acquisition d'appareils et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration dans les domaines techniques », a commenté Yousef Al-Jassim.



L'objectif de la compagnie est de se doter d'une flotte modernisée de 38 appareils en 2026 (contre 26 aujourd'hui). Ses A320, A330-800 et A350-900 lui permettront donc d'augmenter ses capacités tout en remplaçant ses appareils les plus anciens et ceux en leasing.



La commande de Kuwait Airways met fin au passage à vide temporaire subi par le programme A330-800 après l'annulation de sa dernière commande par Hawaiian Airlines en mars dernier (elle avait six appareils au carnet). Airbus avait toutefois poursuivi le développement de l'appareil, d'autant qu'il avait présenté le premier exemplaire fraîchement sorti de son hangar de peinture en février. A la certification de l'A330-900 par l'EASA, fin septembre, l'avionneur européen avait annoncé le premier vol de la version 800 pour « les prochaines semaines ».



L'A330-800 devrait être disponible dans deux versions, une « classique » à 242 tonnes de MTOW et une autre à masse maximale au décollage accrue à 251 tonnes.