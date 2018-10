Les Caracal ravitaillent en espagnol

Le projet de coopération dans ce domaine remonte au moins à 2016 et le sujet avait notamment été évoqué lors d'une réunion entre le major général de l'armée de l'air et son homologue espagnol. (Voir à ce sujet :



Selon l'armée de l'air espagnole, son homologue française s'est dite « satisfaite » de cette campagne et envisagerait de lancer des essais de nuit. Un Caracal de l'armée de l'air a effectué du 1er au 5 octobre une campagne d'essais de ravitaillement en vol avec un KC-130H de l'Ejército del aire. Les vols se sont déroulés de jour, depuis la base aérienne 125 d'Istres et en partie au-dessus de la Méditerranée, avec l'objectif affiché de pouvoir exploiter cette capacité en environnement opérationnel - et notamment en bande sahélo-saharienne. Un C295 espagnol a également participé aux essais.Le projet de coopération dans ce domaine remonte au moins à 2016 et le sujet avait notamment été évoqué lors d'une réunion entre le major général de l'armée de l'air et son homologue espagnol. (Voir à ce sujet : Les Caracal du « Pyrénées » misent sur la coopération interalliée ) L'Ejército del aire a en effet acquis des pods de ravitaillement pour en équiper ses KC-130H, qui ont par ailleurs déjà ravitaillé des chasseurs français déployés en BSS.Selon l'armée de l'air espagnole, son homologue française s'est dite «» de cette campagne et envisagerait de lancer des essais de nuit.