Les Airbus A220 de Delta seront opérationnels le 31 janvier 2019

Delta Air Lines annonce la mise en vente de ses billets pour ses premiers vols en A220 le 13 octobre. Ce faisant, la compagnie a indiqué que les premières opérations seraient basées à New York (LaGuardia) et relieraient la ville américaine à Boston et Dallas (Fort Worth) à partir du 31 janvier 2019. Delta souligne par ailleurs que la ligne vers Dallas serait à terme assurée uniquement en A220-100.



Le premier appareil de Delta a fait son roll-out de l'usine Bombardier de Mirabel le 14 septembre et a réalisé son premier vol le 6 octobre. Il doit encore réaliser certains tests et recevoir certains équipements (notamment de cabine), avant d'être livré. La compagnie américaine l'attend pour la fin du mois d'octobre.



Les A220-100 seront aménagés avec 109 places - douze en classe affaires (disposés en rangées de 2-2), quinze en Comfort+ et 82 en classe économique classique (en 2-3). Delta précise qu'avec une largeur de 18.6 pouces, les sièges de la classe économique seront les plus larges de toute la flotte. Ils seront équipés d'écrans tactiles (ceux de classe affaires seront les plus grands de toute la flotte domestique). Par ailleurs, une connexion wifi en 2Ku sera proposée à bord.



Delta Air Lines sera la première compagnie américaine à opérer l'A220.