La Pologne se dote d'une stratégie intégrée pour son transport aérien

Le gouvernement polonais vient d'avancer dans sa stratégie de renforcement du transport aérien. Le 10 octobre, LOT Polish Airlines, LOTAMS, LS Technics (MRO) et LS Airport Services (handling) ont toutes été intégrées au sein d'un groupe unique avec une direction centralisée : Polish Aviation Group (PGL). La stratégie consiste à faire travailler ces quatre sociétés ensemble avec des objectifs communs afin que la Pologne puisse renforcer sa position dans le secteur, notamment au niveau régional.



« Grâce à l'intégration de ces sociétés leaders au sein de PGL, chaque passager sera pris en main par un seul groupe et non plusieurs compagnies qui ont des objectifs et des stratégies de développement différentes. La consolidation, associée à la croissance de ...