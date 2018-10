Les bénéfices de Delta Air Lines dopés par la hausse de ses prix

Delta Air Lines a annoncé jeudi un bond de ses bénéfices trimestriels, alimenté par une hausse du trafic aérien ayant encouragé la compagnie aérienne à augmenter les prix des billets d'avion. Le bénéfice net a augmenté de 13,2% à 1,31 million de dollars au cours du troisième trimestre achevé le 30 septembre, indique le groupe dans un communiqué. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,80 dollar, supérieur de six cents aux attentes des analystes financiers. Alors que Delta avait prévenu la semaine dernière que ses revenus allaient être amputés d'une charge de 30 millions de dollars liée à l'annulation d'un millier de vols suite à la tempête Florence dans le sud-est des Etats-Unis, le chiffre d'affaires trimestriel s'affiche à un niveau "record" pour un troisième trimestre. Il ressort à 11,8 milliards de dollars, en hausse de 8,2% sur un an, principalement du fait d'une hausse d'environ 20% des prix des billets d'avion et d'au moins 10% pour les tarifs appliqués dans le fret, explique la deuxième compagnie aérienne par revenus. Les performances des compagnies aériennes au troisième trimestre sont très attendues parce qu'elles couvrent la période de grands déplacements des vacances d'été. En outre, la bonne santé actuelle de l'économie américaine fait espérer une bonne moisson 2018. A Wall Street, le titre Delta gagnait 2,75% vers 12H20 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, surnageant dans un marché dans le rouge du fait des inquiétudes sur la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Pour les trois derniers mois de l'année, Delta affiche un optimisme modéré, tablant sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,10 et 1,30 dollar, contre 1,25 dollar anticipé jusqu'ici par les marchés financiers. Le revenu total par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus (TRASM) devrait, lui, augmenter de 3 à 5% après une hausse de 4,3% au troisième trimestre. Dans l'ensemble, la progression du chiffre d'affaires devrait être de 8%. Seul hic, les coûts devraient également augmenter, principalement à cause du prix du kérosène. Delta s'attend à acheter le gallon (3,78 litres) de kérosène dans une fourchette de 2,47 à 2,52 dollars, ce qui est plus cher que les 2,21 dollars déboursés au troisième trimestre. L'an dernier, la compagnie aérienne achetait le gallon de kérosène à 1,61 dollar en moyenne dans la deuxième partie de l'année. Autre écueil, la saison des ouragans aux Etats-Unis devrait continuer à entraîner des annulations de vols, a prévenu la compagnie aérienne, qui a déjà annulé 100 vols, selon son PDG Ed Bastian, du fait de Michael, qui vient de frapper la Floride et touche maintenant la Géorgie, où se trouve le principal hub de la compagnie aérienne, à Atlanta.