Vol inaugural du premier KC-390 de série

Le premier KC-390 de série a récemment effectué son vol inaugural. Initialement destiné à rejoindre la Força Aérea Brasileira, l'avion de transport restera pour l'instant dans l'inventaire de la flotte d'Embraer, afin d'être utilisé pour les essais en vol. C'est le second exemplaire de la FAB, qui devrait être livré courant 2019, qui sera véritablement le premier exemplaire opérationnel.



Embraer avait annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels cet été que la mise en service du KC-390 serait repoussée, en raison de deux incidents qui ont cloué le premier prototype au sol - et de fait décalé le calendrier des essais. L'avion avait été immobilisé suite à des problèmes rencontrés lors d'essais en vol, puis de nouveau en mai dernier, suite à une sortie de piste qui a fortement endommagé le fuselage et le train d'atterrissage. A l'heure actuelle, les campagnes d'essais ont dépassé les 1 900 heures de vol.



Le programme KC-390 enregistre pour l'instant 28 avions en commande ferme pour le Brésil, des lettres d'intentions ont été signées avec l'Argentine, le Chili, la Colombie, la République tchèque et le Portugal.