Pierre-Emmanuel Duband : « la stratégie d'Aegean reste le moyen-courrier »

Aegean a publié des résultats plutôt encourageants pour le premier semestre de 2018, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1%, une augmentation de trafic de 7%, des pertes réduites et a signé une commande de premier ordre avec Airbus. Ceci en Grèce, un pays qui se remet difficilement d'une crise économique intense, et alors que les faillites de compagnies aériennes se multiplient en Europe. Alors qu'Aegean s'apprête à célébrer ses dix ans de présence en France (le 10 novembre 2018), Pierre-Emmanuel Duband, directeur des ventes en Europe centrale et de l'Ouest, nous explique comment la compagnie a su traverser ces puissants vents contraires.



Comment expliquez-vous la bonne tenue de vos résultats du premier semestre ?



Traditionnellement, le ...