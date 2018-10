Small Planet Poland lance à son tour une restructuration

Une nouvelle compagnie du groupe Small Planet est en difficulté. Ainsi, peu après que sa consoeur allemande se soit déclarée en faillite, Small Planet Poland a elle aussi annoncé le 10 octobre qu'elle s'engageait dans une procédure de restructuration accélérée, selon la loi polonaise, et qu'elle était à la recherche un investisseur.



La compagnie explique que cette procédure est une étape avant la faillite. Le but est de réduire la flotte et le programme de vols pour poursuivre les opérations les plus rentables et rendre la compagnie plus attractive aux yeux des investisseurs, en s'appuyant sur ses slots à Varsovie et en Grèce. Elle souligne qu'elle exploitait dix appareils durant l'été 2017 mais sa flotte n'en compte plus ...