WestJet basera ses trois premiers Boeing 787 à Calgary et desservira Paris

WestJet avait organisé une grande conférence à Calgary le 10 octobre pour annoncer de bonnes nouvelles pour l'Alberta. A cette occasion, Ed Sims, son CEO, a fait connaître la décision de la compagnie de baser ses trois premiers Dreamliner à Calgary. Ils seront affectés à la desserte de l'Europe et voleront vers Londres (quotidien à partir du 28 avril), Paris (quatre fois par semaine à partir du 17 mai) et Dublin (trois fois par semaine à partir du 1er juin). WestJet espère attirer 185 000 passagers par an sur ces lignes.



« Nous avons choisi de baser nos premiers Dreamliner à Calgary parce que lorsqu'il s'agit de services internationaux avec des gros-porteurs, cette destination est considérablement sous-desservie. Calgary mérite plus de choix, plus de concurrence et des tarifs réduits », souligne Ed Sims. De même, le choix de proposer des destinations qui font déjà partie du réseau répond à une forte demande et la volonté d'améliorer l'offre sur des marchés-clefs. A noter que la ligne Calgary - Londres est déjà opérée en 767.



Cette demande vient non seulement de la clientèle loisirs mais aussi de la clientèle affaires, d'où la volonté de proposer un produit dernier cri en classe affaires. WestJet avait déjà révélé l'ambiance qu'elle comptait adopter pour sa cabine. Elle a désormais indiqué la répartition des sièges. Les Dreamliners seront aménagés en configuration triclasse de 320 places et dotés d'une « vraie classe affaires » de seize fauteuils et d'une Premium Economy de 24 fauteuils en 2-2-2.



La low-cost canadienne a passé une commande pour dix 787-9 et dix options en 2017 - date à laquelle elle avait déjà indiqué qu'ils desserviraient l'Europe mais sans préciser d'où. Elle avait alors indiqué qu'elle recevrait trois appareils en 2019 - deux au début de l'année et le troisième en avril -, trois en 2020 et quatre en 2021.