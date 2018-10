Qatar Airways continuera de voler vers l'Iran (Akbar al-Baker)

Les sanctions américaines à l'encontre de l'Iran n'auront pas d'impact sur les vols de Qatar Airways à destination de la République islamique, a déclaré lundi Akbar al-Baker, le patron de la compagnie aérienne du Qatar. S'exprimant lors d'une conférence économique à Doha, M. Baker a déclaré que les vols vers l'Iran se poursuivraient en dépit des pressions croissantes de Washington sur l'Iran et sur les pays ayant des liens avec ce pays. "L'aviation n'est pas une industrie sanctionnée, Qatar Airways continuera à opérer vers les villes où nous opérons actuellement en Iran", a-t-il dit. "Nos vols vers l'Iran ne seront pas affectés". Selon son site Internet, Qatar Airways opère actuellement à destination de Téhéran, Mashhad (nord-est) et Shiraz (sud). Les commentaires de M. Baker interviennent alors que l'administration du président Donald Trump devrait imposer une deuxième série de sanctions contre l'Iran le mois prochain. Une première série de mesures punitives a été introduite en août après le retrait de Washington en mai de l'accord international de 2015 visant à réduire les ambitions nucléaires de Téhéran. Washington a également averti les entreprises étrangères d'éviter l'Iran. Déjà, de grandes compagnies aériennes européennes, dont Air France et British Airways, ont arrêté leurs vols vers l'Iran après l'annonce des sanctions. Les relations du Qatar avec l'Iran, qui partagent le plus grand gisement de gaz naturel au monde, sont également suivies de près par leurs voisins. Depuis le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont imposé un embargo total contre le Qatar, en partie à cause de l'Iran. Les quatre pays accusent Doha de chercher à resserrer ses liens avec Téhéran, l'ennemi juré de Ryad, et de soutenir des groupes islamistes radicaux. Le Qatar nie soutenir des groupes extrémistes, accusant en retour ses voisins de vouloir provoquer un changement de régime à Doha. Par ailleurs, l'émirat entretient des relations étroites avec les Etats-Unis qui disposent d'une importante base militaire sur la péninsule.