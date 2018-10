La Suisse organise les offsets du remplacement de son aviation de combat

une brève présentation du candidat » et des rencontres BtoB individuelles, afin que les industrielles puissent « nouer suffisamment tôt des contacts avec l'industrie suisse ».



Trois mois après le lancement officiel de l'appel d'offres pour remplacer son aviation de combat, le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) avance dans le processus industriel. Il annonce en effet que des rencontres vont être organisées tout au long du mois d'octobre entre les avionneurs concernés et les industriels helvètes du secteur, près de 80 entreprises ont répondu à l'appel du ministère. Le projet prévoit «» et des rencontres BtoB individuelles, afin que les industrielles puissent «».L'appel d'offre pour remplacer les F/A-18 Hornet des forces aériennes suisses prévoit en effet que les offsets se monteront à 100% de la valeur du contrat. Cette compensation financière se répartira à 60 % pour la BITD suisse (40% de participation indirecte, 20% directe), les 40 % seront réservés au reste de l'industrie suisse en tant que participation indirecte. Les premières offres qui seront rendues par les industriels devront comporter des orientations précises en termes d'offsets, comptant pour 20 % de l'évaluation de l'offre - en comptant les projets de coopération associés. Le DDPS avait lancé le 6 juillet dernier la procédure de remplacement de la flotte de F/A-18 Hornet. Airbus Defence & Space (Eurofighter), Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault Aviation (Rafale), Lockheed Martin (F-35A) et Saab (Gripen) devraient s'affronter pour ce contrat estimé à 8 milliards de francs suisses (6,5 milliards d'euros). Le choix est attendu pour la fin de l'année 2020, après des évaluations au sol et en vol, qui devraient se tenir à l'été 2019. Les livraisons sont quant à elles prévues de 2025 à 2030.