Programme multinational pour l'aviation des forces spéciales en Europe de l'Est

Quatre pays de l'OTAN ont signé le 4 octobre un mémorandum d'entente pour acter la création d'un programme multinational pour l'aviation des forces spéciales. La Bulgarie, la Croatie, la Hongrie et la Slovénie ont ainsi acté leur volonté de monter un centre de formation à Zadar, en Croatie, « dédié à la formation des équipages responsables de l'insertion et de l'extraction » des forces spéciales.



Aucun détail n'a pour l'instant filtré sur l'organisation interne et sur le contenu de la formation qui sera délivrée. L'OTAN annonce que l'école sera opérationnelle et prête à accueillir les premiers stagiaires « d'ici la fin 2019 » et que le programme « sera mis en place progressivement [...] avec des possibilités de formation qui s'étofferont au fil du temps ».



La Croatie partage déjà une partie de ses savoir-faire liés aux forces spéciales avec l'Autriche dans le cadre d'un accord sur la formation. Un projet de coopération avait été évoqué en 2015, afin d'élargir le partage d'expérience en matière d'aide humanitaire et d'hélicoptères lourds. Il prévoyait notamment une potentielle participation de la Slovénie et de la Hongrie.