Vers un aéroport de JFK à deux grands terminaux

JFK s'apprête à être complètement transformé. Le gouverneur de l'état de New York, Andrew M. Cuomo, a dévoilé le 4 octobre le projet de modernisation de l'aéroport, qui prévoit une métamorphose complète de la structure. Les plus anciens terminaux seront démolis pour laisser place à deux terminaux Nord et Sud aux meilleurs standards, qui augmenteront la surface de la plateforme de près de 372 000 m² et ses capacités de 15 millions de passagers annuels. Air France, Lufthansa et JetBlue notamment sont pleinement impliquées dans le projet, dont le coût est évalué à 13 milliards de dollars (financé à 90% par le secteur privé). Les travaux doivent débuter en 2020, pour une mise en service des premières infrastructures en 2023 ...