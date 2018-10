L'Etat accorde un budget réhaussé de 15 millions d'euros pour les liaisons d'aménagement du territoire

L'Etat va augmenter de 15 millions d'euros le budget consacré aux lignes d'aménagement du territoire, ces liaisons aériennes visant à desservir des territoires enclavés, à partir de 2019, a annoncé mercredi la ministre chargée des Transports. Les "liaisons d'aménagement du territoire (...) seront dotées de 15 millions d'euros supplémentaires dès 2019, soit un budget multiplié par quatre par rapport aux années précédentes pour ces liaisons métropolitaines", a indiqué Elisabeth Borne au cours d'un colloque en présence du ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard, dans le cadre des Assises nationales du transport aérien. Le budget consacré en 2018 à ces lignes aériennes s'est élevé à 5 millions d'euros. "Après des années de désengagement, c'est un changement d'approche qui correspond à la politique que je porte pour les mobilités", a poursuivi la ministre. L'Etat participe au financement de l'exploitation de plusieurs lignes aériennes considérées comme essentielles pour le désenclavement de certains territoires et leur connexion à la capitale. En métropole, les lignes Aurillac-Paris, Brive-Paris, Le Puy-Paris, Rodez-Paris ainsi que La Rochelle-Poitiers-Lyon profitent de ces subventions. Ces liaisons "sont une réponse efficace au désenclavement des territoires" lorsque l'offre du marché est insuffisante et qu'il n'existe pas d'option alternative ferroviaire ou routière satisfaisante, a justifié Elisabeth Borne. Ces lignes s'inscrivent dans le cadre d'obligations de service public. Définies par un règlement européen de 2008, ces obligations constituent des normes d'exploitation, édictées par un Etat, auxquelles les transporteurs aériens doivent se plier: fréquence de desserte, type d'appareil utilisé, horaires, tarifs de la liaison, exigences en termes de continuité d'exploitation, etc. Seules les conventions de délégation de service public peuvent faire l'objet d'une participation de l'Etat ou des collectivités. Lors de son discours, Mme Borne a également indiqué avoir "demandé à la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) d'organiser des rencontres bilatérales avec les régions concernées afin d'identifier, dans les semaines qui viennent, en association avec les collectivités et les aéroports, les projets de liaisons auxquelles l'Etat pourrait apporter son soutien sur la période 2019-2022". Les Assises du transport aérien, qui ont débuté en mars, ont pour objectif de faire décoller la compétitivité d'un secteur lesté par les charges dans la course engagée avec les "low-cost", les compagnies du Golfe, mais aussi ses voisins européens. Elles doivent contribuer à la préparation d'une stratégie nationale du transport aérien.