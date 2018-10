Le Royaume-Uni se tourne vers le Wedgetail

Le secrétaire d'État à la Défense Gavin Williamson a déclaré ce 3 octobre en marge d'une réunion interministérielle de l'OTAN que des négociations exclusives ont été lancées avec Boeing pour l'acquisition d'E-7 Wedgetail. Si les discussions aboutissent, la version modifiée du 737-700 devrait remplacer la flotte de Sentry (E-3D) déployés depuis 1992 pour des missions de surveillance, de renseignement, de C2 et de contrôle aérien aéroporté.



Avec cette acquisition, le ministère indique par ailleurs vouloir accroître et renforcer la coopération avec l'Australie, qui exploite les Wedgetail depuis presque une décennie. Les avions ont notamment été déployés au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Les deux pays exploitent ou sont sur le point d'exploiter des flottes similaires, F-35 ou encore P-8A Poseidon (la mise en service des avions britanniques est prévue pour 2019).



Le 737-700 est « en fin de vie », mais la production serait possible jusqu'à la fin de la décennie, avant que la chaîne d'assemblage ne soit convertie pour la production du 737 MAX - même si de futures commandes militaires resteraient théoriquement envisageables.