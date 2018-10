Contrat d'étude pour le NH90 « Forces spéciales »

forces spéciales » a franchi une nouvelle étape, avec l'annonce ce 3 octobre de l'attribution d'un contrat d'étude à Safran pour l'intégration d'un système de vision améliorée en environnements dégradés. La DGA indique que le 4ème RHFS (régiment d'hélicoptères des forces spéciales) sera impliqué « à toutes les étapes de qualification ».



La volonté de proposer une version « FS » du NH90 TTH avait entre été défendue par l'amiral Laurent Isnard, commandant des opérations spéciales, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Il a eu gain de cause, puisque les forces spéciales devraient réceptionner dix hélicoptères modifiés, dont six à l'horizon 2025. Airbus Helicopters travaille actuellement sur diverses adaptations, également réclamées par l'Australie. Le chantier de modification du NH90 en version «» a franchi une nouvelle étape, avec l'annonce ce 3 octobre de l'attribution d'un contrat d'étude à Safran pour l'intégration d'un système de vision améliorée en environnements dégradés. La DGA indique que le 4ème RHFS (régiment d'hélicoptères des forces spéciales) sera impliqué «».Le contrat d'étude, dont le montant n'a pas été dévoilé, vise à préparer l'intégration du système Eurofl'eye aux hélicoptères de transport tactique destinés aux forces spéciales, avec l'objectif de mener des campagnes d'essais sur simulateur, mais également au sol et en vol, avec le concours de la DGA Essais en vol d'Istres, qui dispose d'une flotte d'hélicoptères bancs d'essais. Comme on l'avait expliqué au Journal de l'Aviation lors du salon Eurosatory (voir : Le NH90 se prépare aux forces spéciales ), le système de caméra grand champ, doté de plusieurs senseurs, permettra des opérations facilitées en environnements dégradés (nuit, sable, pluie, poussière) et en vol à basse altitude, offrant notamment une vision stéréoscopique en 3D et une meilleure perception de la distance. Il aurait déjà fait l'objet d'essais en vol depuis quelques mois.La volonté de proposer une version «» du NH90 TTH avait entre été défendue par l'amiral Laurent Isnard, commandant des opérations spéciales, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Il a eu gain de cause, puisque les forces spéciales devraient réceptionner dix hélicoptères modifiés, dont six à l'horizon 2025. Airbus Helicopters travaille actuellement sur diverses adaptations, également réclamées par l'Australie.